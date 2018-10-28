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Yalova’da, 95 çocukla 95'inci yıl koreografisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 12:18 | Son Güncelleme

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman ve beraberindeki 95 çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95'inci yıldönümü nedeniyle hep birlikte 'Andımız'ı okudu, bedenleriyle '95' rakamını oluşturdu.

Yalova’da, 95 çocukla 95'inci yıl koreografisi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman ve beraberindeki 95 çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95'inci yıldönümü nedeniyle hep birlikte 'Andımız'ı okudu, bedenleriyle '95' rakamını oluşturdu.
Yalova’da Cumhuriyet Bayramı’nın 95'inci yıldönümü kutlamaları Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle başladı. Yürüyen Köşk ve Gazipaşa Caddesi’nde bulunan Mini Amfi'de gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların oluşturduğu 95 koreografisi büyük beğeni topladı. İlk olarak 95 çocukla Yürüyen Köşk’te bir araya gelen Başkan Salman, 95 çocuğun oluşturduğu Cumhuriyetin 95'inci yılını temsil eden koreografide çocuklarla birlikte 'Andımız'ı okudu. Burada gerçekleştirilen törenin ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan ‘Andımız'ın yer aldığı görselin önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Buradan 95 çocukla Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan Mini Amfiye geçen Başkan Salman, çocukların oluşturduğu 95. yıl koreografisiyle birlikte bir kez daha ‘Andımız’ı okudu. Vatandaşların yoğun ilgi ve alkışları arasında yapılan etkinlik, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.
'YALOVA’YA YAKIŞAN ŞEKİLDE KUTLUYORUZ'
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yıl dönümünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti Yalova’ya yakışan şekilde kutladıklarını belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "Yalova, Atamız için özel bir yer. Yalova’ya olan sevgisini ‘Yalova Benim Kentimdir’ diyerek ortaya koymuştur. Bizler de onun kentinde ona yakışan şekilde Cumhuriyetin coşkusunu tüm hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. 95'inci yıl olduğu için 95 çocuğumuzla 95 yazıp andımızı okuduk. 29 Ekim Pazartesi günü de gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Son olarak da saat 18.00’da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda buluşarak fener alayı gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yalova’da, 95 çocukla 95'inci yıl koreografisiYalova’da, 95 çocukla 95'inci yıl koreografisiYalova’da, 95 çocukla 95'inci yıl koreografisiYalova’da, 95 çocukla 95'inci yıl koreografisi

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