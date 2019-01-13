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Yalova’da AK Parti belediye başkanı adayları tanıtıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 21:43 | Son Güncelleme

YALOVA’da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantı ile ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Yalova’da AK Parti belediye başkanı adayları tanıtıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantı ile ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.
Yalova Ak Parti teşkilatı tarafından Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde aday tanıtım toplantısı düzenlendi. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Hatice Merve Tatar'ın da katıldığı toplantıda Yalova Belediye Başkan adayının yanı sıra 5 ilçe ve 8 beldenin belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı. Konuşmaların ardından tüatar, başkan adaylarını tek tek tanıttı. 3 ilçe ile 4 beldede belediye mevcut belediye başkanları tekrar aday olarak açıklandı. Altınova’da mevcut başkan Metin Oral, Çiftlikköy’de mevcut başkan Ali Murat Silpagar ve Armutlu’da mevcut başkan Mehmet Birkan yeniden başkan adayı olarak tanıtıldı. Termal’de İlçe Başkanı Sinan Acar, Çınarcık’ta ise Numan Soyer'in aday olarak tanıtıldı.
Beldelerde ise mevcut başkanlar Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Esenköy Belediye Başkanı Özer Kaptan, Tavşanlı Belediye Başkanı Kadri Çiçek ve Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin yeniden aday gösterildi. Koru’da Ersoy Baday, Taşköprü’de Şaban Ertan, Teşvikiye’de Suat Meydan, Kaytazdere’de Orhan Karabulut başkan adayı olarak tanıtıldı.
Aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek seçimlere 77 gün kaldığını belirterek, “Bugün burada Genel Merkezi'mizin değerlendirmesi, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat oluruyla görev tebliğ edilen belde, ilçe ve il belediye başkan adaylarımızı sizlerle buluşturacağız. 16 yıldır iktidar olan partimizde hiçbir zaman küskünlüğe, bıkkınlığa yer olmamıştır. AK Parti kurulduğu günden bugüne siz değerli AK kadrolar sayesinde gücüne güç katmıştır. Genel Başkanımızın çizmiş olduğu bu doğrultuda değişen hiçbir şey olmamıştır. Değişen sadece bizlere emanet edilen görevler olmuştur” dedi.
Aday tanıtımında daha önce Yalova Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Yusuf Ziya Öztabak da yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Yalova’da AK Parti belediye başkanı adayları tanıtıldıYalova’da AK Parti belediye başkanı adayları tanıtıldıYalova’da AK Parti belediye başkanı adayları tanıtıldıYalova’da AK Parti belediye başkanı adayları tanıtıldı

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