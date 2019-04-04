Yalova'da AK Parti'den seçim sonuçları için İl Seçim Kuruluna itiraz

Süheyla GÖZDERELİLER- İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da AK Parti'nin, Merkez İlçe Seçim Kuruluna itirazı üzerine 5 sandığın tamamında, 64 sandıkta ise geçersiz oyların yeniden sayımında, sonucun CHP'li Belediye Başkan adayı Vefa Salman lehine çıkmasının ardından, kent merkezinde kurulan 245 sandığın tamamında yeniden sayım için bu kez İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi. Bu sırada Yalova Adliyesi'nde ikinci oy sayımının sonucunu gösteren birleştirme tutanağını alan CHP'li Vefa Salman, "Ne yaparlarsa yapsınlar, sandıkta da masa başında da Vefa Salman 2014'te de galip geldi, 2019'da da galip geldi. Buyursunlar itiraz etsinler" dedi.

AK Parti İl Teşkilatı üyeleri, Yalova Adliyesi'ne gelerek İl Seçim Kuruluna belediye başkanlığı seçimi için itiraz dilekçesini sundu ve Yalova merkezde kurulan 245 sandıkta oyların tamamının sayımını talep etti. İtiraz başvurusu için AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak da adliyeye geldi. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Bağatar, "Önceki günkü itirazımız neticesinde Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından bize teyit edilen 613 oy farkı, yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde gerek maddi hatalar ve gerekse 5 sandığın açılarak oyların tamamının, geri kalan 64 sandıkta ise sadece geçersiz oyların sayılması neticesinde fark şu anda 305 oya indi. Bu da şunu gösteriyor ki 245 sandıktan sadece 5 tanesinin açılması ile 613 olan fark şu anda yarının altına inmiş ve 305 rakamına gelmiştir. İl Seçim Kuruluna sandıklarının tamamının yeniden sayılması için itirazda bulunduk. Biz diğer sandıklar da sayıldığında büyük ihtimalle seçimin sonucu değişecektir" diye konuştu.