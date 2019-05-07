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Yalova’da Anneler Günü öncesi çiçek satışı iki katına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:25 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de süs bitkisi ve kesme çiçek üretiminde en önemli illerden olan Yalova’da, Anneler Günü öncesi, çiçek satışlarında yoğunluk yaşanıyor.

Süheyla GÖZDERELİLER- İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- TÜRKİYE'de süs bitkisi ve kesme çiçek üretiminde en önemli illerden olan Yalova’da, Anneler Günü öncesi, çiçek satışlarında yoğunluk yaşanıyor. Türkiye genelinde 18 şubesi ve 6 bin üyesi bulunan Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin mezadında Anneler Günü öncesi yoğunluk yaşanıyor. Üretici ve satıcıların buluştuğu bugünkü mezatta, normalin iki katı satış yapıldı. Kooperatifin Yalova Şubesi ziraat mühendislerinden Onur Ateş, "Anneler Günü nedeniyle özellikle üretim daha fazla olduğu için, bizler de yoğunluk yaşıyoruz. Mayıs ayındayız. Yazın başlangıcı ve tüm çiçekler açtı. Çiçek üretimi Mayıs ayında daha fazla olduğu için üretim de fazla. Arz talep meselesi. Herkesin bir sevgilisi yok belki, ama herkesin bir annesi var. O nedenle de yoğunluk yaşıyoruz” dedi. EN ÇOK TERCİH EDİLEN GÜL OLDU En çok tercih edilen çiçeğin gül olduğunu söyleyen Ateş, ''Özellikle gül satıyoruz. Bunun arkasından, saksılı süs bitkileri ve orkide geliyor. Türkiye genelinde Anneler Günü haftasında ortalama 5 milyon dal gül satışı olacağını tahmin ediyoruz. Yalova Şubesi olarak da sadece bir günde 50 bin adet dal gül satışı yaptık. Toplamda ise 250 bin dal çiçeğin bugün satışını yaptık” diye konuştu.

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