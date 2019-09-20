Yalova'da arıtma tesisinin elektriği kesildi

Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ) Başkanı Adnan Kırtay, bu sabah itibariyle borç nedeniyle elektriklerinin kesildiğini, bunun halk sağlığı açısından sıkıntı yaratacağını söyledi.

Kırtay, Çınarcık yolu üzerindeki YASKİ tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi. Bu sabah itibarıyla arıtma tesislerinde elektriğin Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından kesildiğini aktaran Kırtay, kesintinin devam etmesi halinde ciddi sıkıntılar yaşanacağını anlattı.

Göreve geldiği süreçte UEDAŞ yetkileriyle görüşme yaptığını ifade eden Kırtay, bu görüşmelerde borçlarını kısım kısım ödeyeceklerini beyan ettiklerini söyledi.

Kırtay, UEDAŞ'la mutabakata vardıklarını dile getirerek "İlk dilim olan anlaşmamız gereği de 145 bin lira paramızı ödedik. Daha sonra da elektriğimizi yeniden kestiler. Buna karşılık da yeniden yaklaşık 25 gün önce 350 bin lira, 45 bin lira, 40 bin lira olmak üzere yaklaşık 500 bin lira ödedik. Buna rağmen bugün saat 09.00 itibarıyla elektriğimiz kesilmiştir. Yalova, YASKİ zor durumda kalmıştır. Bizleri, Yalova'yı resmen tehdit etmektedirler. Amaçları, düşünceleri farklı." diye konuştu.