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Yalova'da "askıda bayramlık giysiler" şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 16:59 | Son Güncelleme

Kentteki bir lisenin bahçe korkuluklarına asılan, yıkanmış, ütülenmiş ve üzerine "İyi bayramlar" notu iliştirilmiş giysiler, ihtiyaç sahiplerini bekliyor

Yalova'da, bir lisenin bahçe korkuluklarına asılan, yıkanmış, ütülenmiş ve üzerine "İyi bayramlar" notu iliştirilmiş giysiler, görenleri şaşırttı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yalova Anadolu Lisesinin önünden geçenler bahçe korkuluklarına asılı çok sayıda giysi gördü.

Yıkanmış, ütülenmiş ve üzerinde "İyi bayramlar" notu bulunan ikinci el giysiler görenleri şaşırtırken, bunu yapan kişilerin davranışı takdir topladı.

Mahalle sakinlerinden Seher Büyükdeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılanın örnek bir davranış olduğunu dile getirerek, "Önemli olan yeni değil, temiz giyinmek. Bu örnek davranışı görmek, bizleri mutlu etti. Gurur duydum. Yapandan Allah razı olsun." dedi.

Mahalle sakinlerinden Murat Çağahan da yüce gönüllülük yapıldığını ifade ederek, "Kıyafetler, insanların ihtiyacı düşünülerek, yıkanmış, temizlenmiş ve buraya asılmış. Allah ondan bin kere razı olsun. Bu kıyafetleri asan kişiye çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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bayram hediye Yalova

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