Yalova'da bayram öncesi dilenci operasyonu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, dilencilere karşı denetimlerini artırdı.
Zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, vatandaşların dini duygularını sömürdüğü belirtilen çok sayıda dilenci yakalandı.
Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen dilencilerin üzerinden yüklü miktarda para çıktı. Ekipler, paralara el koyarak, dilenenler hakkında cezai işlem uyguladı.
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