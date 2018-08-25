Yalova'da bıçaklı kavga: 8 yaralı

Yalova'da 20 kişilik iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü bıçakla toplam 8 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Armutlu ilçesindeki bir aile plajında işletme sahibi Dursun Küçük plaja ailesini almaya Yusuf Emre Özkul'a "Burada böyle dolaşamazsın, üstünü giy." uyarısında bulundu. Özkul'un Küçük'e "Burada bu kadar böyle dolaşan kişi var." yanıtı üzerine tartışma çıktı.
Tartışma esnasında Özkul'un eniştesi Serkan Akdüşük olay yerinde ele geçirdiği kırbaçla Küçük'e saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle tartışma sona erdi.
Taraflar olayın ardından Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki Aliye Hanım Mahallesi'nde bir araya geldi. Burada çıkan bıçaklı kavgada Dursun Küçük, Ertuğrul Tuna ve Metin Çatar bıçaklandı.
Kavga esnasında Serkan Akdüşük, Yusuf Emre Özkul, Hasan Dakak, Rabia Özkul ve Kerem Kara vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılardan Akdüşük ile Özkul ambulans ile çevik kuvvet polisi refakatinde Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kavgaya karışan 9 kişiyi karakola götürdü.
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