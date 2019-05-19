HABER

Yalova'da binlerce kişi 19.19'da 250 bin kişi Atabarı oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 21:16 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Halk Oyunları Birlik Platformu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleşen 'Dünya Atabarı Oynuyor' etkinliği, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs’ta saat 19.19'da, 19 ülke, 81 il ve 28 ilçede eş zamanlı yapıldı.

Yalova'da binlerce kişi 19.19'da 250 bin kişi Atabarı oynadı

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- TÜRKİYE Halk Oyunları Birlik Platformu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleşen 'Dünya Atabarı Oynuyor' etkinliği, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs’ta saat 19.19'da, 19 ülke, 81 il ve 28 ilçede eş zamanlı yapıldı. Etkinlik, 19 dakika sürdü.
Yalova’da da yapılan dans etkinliği 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Etkiliğe Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ile 600 öğrenci ve vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, 19 dakika boyunca Atabarı halk oyununu oynadı. Halk oyununa 7’den 77’ye herkes destek verdi. Halk oyununu engelliler de tekerlekli sandalyede oynadı.
Etkinliğin ardından organizasyonla ilgili bilgi veren Proje Dünya Koordinatörü Hakan Evciman, Atabarı’nın Atatürk’ün ismiyle özdeşleşmiş ve Atatürk’ün de oynadığı tek halk oyunu olduğunu bildirdi. Evciman, “Bugün 81 ilde 19 ülkede saat 19’u 19 geçe herkes atabarı oynadı. Çok gururluyuz. Bu projenin hem genel koordinatörüyüm hem de dünya koordinatörüyüm. Edirne’den Hakkari’sine kadar, KKTC’den Amerika’ya kadar herkes atabarı oynadı. Bana gelen ilginç görüntüler var. Herkes eğlendi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını muhteşem kutladık. Atabarı aslında Artvin yöresi bir halk oyunudur. Ata’mızın 1936 yılında Balkan Festivali’nde Artvin halk oyunları ekibine eşlik etmesinden sonra adı ‘Atabarı’ oldu. Biz istedik ki böyle bir proje Ata’mızla bağlantılı olsun. Şu anda 19 ülkede, 81 il ve 22 ilçede oynandı. Tahmini sayımız, bizim proje koordinatörlerinden aldığımız sayı 250 bin civarında. Yani 250 bin kişi bunu aynı anda oynadı” dedi.

FOTOĞRAFLI

Yalova'da binlerce kişi 19.19'da 250 bin kişi Atabarı oynadıYalova'da binlerce kişi 19.19'da 250 bin kişi Atabarı oynadıYalova'da binlerce kişi 19.19'da 250 bin kişi Atabarı oynadıYalova'da binlerce kişi 19.19'da 250 bin kişi Atabarı oynadı

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Almanya’da seçim öncesi ırkçılığa karşı protestoAlmanya’da seçim öncesi ırkçılığa karşı protesto
Yozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadıYozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.