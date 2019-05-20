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Yalova'da binlerce kişi 19.19'da 250 bin kişi Atabarı oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 08:40 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Halk Oyunları Birlik Platformu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleşen 'Dünya Atabarı Oynuyor' etkinliği, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs’ta saat 19.19'da, 19 ülke, 81 il ve 28 ilçede eş zamanlı yapıldı.

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- TÜRKİYE Halk Oyunları Birlik Platformu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleşen 'Dünya Atabarı Oynuyor' etkinliği, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs’ta saat 19.19'da, 19 ülke, 81 il ve 28 ilçede eş zamanlı yapıldı. Etkinlik, 19 dakika sürdü.

Yalova’da da yapılan dans etkinliği 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Etkiliğe Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ile 600 öğrenci ve vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, 19 dakika boyunca Atabarı halk oyununu oynadı. Halk oyununa 7’den 77’ye herkes destek verdi. Halk oyununu engelliler de tekerlekli sandalyede oynadı.

Etkinliğin ardından organizasyonla ilgili bilgi veren Proje Dünya Koordinatörü Hakan Evciman, Atabarı’nın Atatürk’ün ismiyle özdeşleşmiş ve Atatürk’ün de oynadığı tek halk oyunu olduğunu bildirdi. Evciman, “Bugün 81 ilde 19 ülkede saat 19’u 19 geçe herkes atabarı oynadı. Çok gururluyuz. Bu projenin hem genel koordinatörüyüm hem de dünya koordinatörüyüm. Edirne’den Hakkari’sine kadar, KKTC’den Amerika’ya kadar herkes atabarı oynadı. Bana gelen ilginç görüntüler var. Herkes eğlendi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını muhteşem kutladık. Atabarı aslında Artvin yöresi bir halk oyunudur. Ata’mızın 1936 yılında Balkan Festivali’nde Artvin halk oyunları ekibine eşlik etmesinden sonra adı ‘Atabarı’ oldu. Biz istedik ki böyle bir proje Ata’mızla bağlantılı olsun. Şu anda 19 ülkede, 81 il ve 22 ilçede oynandı. Tahmini sayımız, bizim proje koordinatörlerinden aldığımız sayı 250 bin civarında. Yani 250 bin kişi bunu aynı anda oynadı” dedi.

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