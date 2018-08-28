Yalova'da bir ton dondurma dağıtıldı

Yalova'da "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında katılımcılara bir ton "Maraş dondurması" dağıtıldı.
Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün destek verdiği organizasyonda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bir ton "Maraş dondurması", tır ve kamyonetlerle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.
Meydanda kurulan platformda AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak'ın kestiği ilk diliminin ardından külahlarla kent sakinlerine dondurma dağıtıldı. Etkinlikte uzun kuyruk oluştu.
Organizasyon sorumlusu Şaban Yumruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe 1 Ağustos'ta Osmaniye'den başladıklarını belirterek, 14-15-16 Eylül'de Kahramanmaraş'ta düzenlenecek ana festivale kadar 35'e yakın merkezde vatandaşlara dondurma dağıtacaklarını söyledi.
Festivalle Kahramanmaraş dondurmasını vitrine koymak istediklerini dile getiren Yumruk, "Amacımız, popülaritesini ve dünya çapında rekabet gücünü artırmak. Bugün de Yalova'dayız. Halk dondurmaya çok yoğun ilgi gösteriyor. Daha önce yedikleri dondurma ile Kahramanmaraş dondurmasını kıyaslıyorlar. Her gittiğimiz şehirde ortalama bir tona yakın dondurma dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.
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