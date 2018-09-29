HABER

Yalova'da çekilen deniz, yeniden yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 18:39 | Son Güncelleme

YALOVA'da, deniz çekilmesi sona erdi, kent kıyısındaki deniz suyu seviyesi normale döndü.

Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA, (DHA) YALOVA'da, deniz çekilmesi sona erdi, kent kıyısındaki deniz suyu seviyesi normale döndü. Yalova merkez ve ilçelerinde Marmara Denizi'nin yaklaşık 20 metre çekilmesi sonucu kayıklar karaya oturmuştu. Yaşanan deniz çekilmesi bugün itibariyle sona erdi. Deniz suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan alanlar denizin yükselmesiyle yeniden su altında kaldı. Karaya oturan kayıklar da su üstüne çıktı. Deniz çekilmesini görmek için sahile gelen vatandaşlar da çekilmenin bitip denizin yükseldiğini gördü.

PARTNERInstagram güncellendi! Neler değişti?Instagram güncellendi! Neler değişti?
Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenlerTropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler
Kocaeli'de 2'nci Eşme Ayva Festivali düzenlendiKocaeli'de 2'nci Eşme Ayva Festivali düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Manisa'da mahalleye uçak indi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.