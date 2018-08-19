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Yalova'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 14:49 | Son Güncelleme

İstanbul'dan dün akşam Bursa'nın İznik ilçesine dönmek için yola çıkan ancak kendisinden haber alınamayan nakliyeci, Yalova'da bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Bursa'nın İznik ilçesine dönmek için dün akşam İstanbul'dan yola çıkan ancak kendisinden haber alınamayan nakliyeci, Yalova'da bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'daki meyve sebze halinden dün akşam saatlerinde Bursa'nın İznik ilçesindeki evine dönmek üzere yola çıkan nakliyeci İsmail Tokkazan'dan (42) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Tokkazan'a ait 34 FHH 15 plakalı kamyonetin, Bursa-Yalova karayolu Esadiye köyü mevkisinde yol kenarında park halinde olduğunu belirleyen ekipler, kamyonetin 100 metre uzağında ise Tokkazan'ın cesedini buldu.

Jandarma ekipleri, Tokkazan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit etti.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Tokkazan'ın cesedi, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Tokkazan'ın ablası Rahime Tosun, kardeşinin yolda karşılaştığı arkadaşı S.K'yi aracına aldığını ileri sürdü.

Tosun, kardeşinin üzerinde yüklü miktarda para olduğunu, cinayetin bu sebeple işlenmiş olabileceğini iddia ederek, "Batmış bu 5 milyon lira içeriye girmiş. Sonra işte herhalde bunun paralı geldiğini takip etti. Evden kaçmış, eşinden boşanmış. Takip etti herhalde. Yanında 30 bin liradan fazla para vardı herhalde, öyle tahminen diyoruz." ifadelerini kullandı.

Jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisi olduğu öne sürülen S.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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