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Yalova'da cinayet zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

Yalova'da cinayet zanlısı yakalandı

Yalova'da nakliyeci İsmail Tokkazan'ı (42) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Tokkazan'ın, 19 Ağustos'ta Bursa-Yalova karayolu Esadiye köyü mevkisinde yol kenarında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmayı yürüten Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet zanlısı Sefa Kölemen'ın Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda yakalanan Kölemen, Yalova'ya getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Sefa Kölemen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

19 Ağustos'ta, İstanbul'daki meyve sebze halinden Bursa'nın İznik ilçesindeki evine dönmek üzere yola çıkan nakliyeci İsmail Tokkazan'dan (42) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, ekipler, yürüttükleri geniş çaplı araştırma kapsamında Tokkazan'ın cesedini, Bursa-Yalova karayolu Esadiye köyü mevkisinde yol kenarında park halinde olan kamyonetinin 100 metre uzağında bulmuştu.

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