HABER

Yalova’da coşkulu cumhuriyet yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 00:15 | Son Güncelleme

YALOVA Valiliği ve Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, binlerce kişinin katıldığı etkinlikle kutlandı.

Süheyla GÖZDERELİLER-İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA Valiliği ve Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, binlerce kişinin katıldığı etkinlikle kutlandı.
Yalova Valiliği ile Yalova Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü’ne ilgi büyük oldu. Cumhuriyet Yürüyüşü için binlerce kişi başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Yürüyüşe katılanlara Türk bayrakları dağıtıldı. Ay-yıldız desenli tişört giyerek meydanda yürüyüş için toplananlara hitap eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalovalıların bayramını kutladı. Ardından elinde bayraklar ve meşaleler taşıyan binlerce Yalovalı, marşlar eşliğinde yürüdü.
HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ GECEYİ AYDINLATTI
Yürüyüş, Cumhuriyet, Fatih, Spor, İstanbul, Cengiz Koçal caddeleri güzergâhında devam ederek başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Yapılan yürüyüşe Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, CHP’li Muharrem İnce, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar da katıldı. Yürüyüşün sonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bir de havai fişek gösterileri yapıldı.
CUMHURİYET PASTASI KESİLDİ
Öte yandan bir de Yalova Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı nedeniylekabul töreni düzenlendi. Yalova Valisi Muammer Erol burada tebrikleri kabul etti. Kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve askeri erkânın katıldığı gecede bir de Cumhuriyet pastası kesildi. Pastayı ise Vali Erol ile birlikte şehit yakınları birlikte kesti.

FOTOĞRAFLI

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Trakya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (3)Trakya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (3)
Ankara'da 'Fener Alayı' yürüyüşü gerçekleştirildiAnkara'da 'Fener Alayı' yürüyüşü gerçekleştirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni tasarısını kabul etti

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den Japonya'ya 4,5 milyar dolarlık F-15 modernizasyonu

Onay verildi! ABD'den 4,5 milyar dolarlık satış!

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirilmiştir

MSB duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirildi

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.