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Yalova’da coşkulu yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 23:04 | Son Güncelleme

YALOVA Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Yürüyüşü'ne binlerce vatandaş katıldı.  Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne ilgi büyük oldu.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Yürüyüşü'ne binlerce vatandaş katıldı.

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne ilgi büyük oldu. Cumhuriyet Yürüyüşü için binlerce kişi başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Yürüyüşe katılanlara Türk bayrakları dağıtıldı. Atatürk desenli tişört giyerek meydanda yürüyüş için toplananlara hitap eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalovalıların bayramını kutladı. Ardından elinde bayraklar ve meşaleler taşıyan binlerce Yalovalı, marşlar eşliğinde yürüdü.

Yürüyüş, Cumhuriyet, Fatih, Spor, İstanbul, Cengiz Koçal caddeleri güzergâhında devam ederek başlangıç noktası olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Davul zurna eşliğinde yapılan yürüyüşe Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yanı sıra Yalova Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Mekrezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt da katıldı. Yürüyüşün sonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bir de havai fişek gösterileri yapıldı.

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