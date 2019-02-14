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Yalova’da deniz çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 17:24 | Son Güncelleme

YALOVA’nın sahil şeridinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 10 metre çekilmesi vatandaşları tedirgin etti.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın sahil şeridinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 10 metre çekilmesi vatandaşları tedirgin etti. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu, depremle bir ilgisinin olmadığını dile getirdi. Bu sabah Yalova sahiline inenler deniz suyunun yaklaşık 10 metre çekildiğini gördü. Deniz suyunun çekilmesi nedeniyle limandaki kayıklar karaya otururken, yosunlar yüzeye çıktı. Bölge sakinleri merakla suyun çekildiği alanı incelerken, deprem düşüncesiyle endişelendi. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, bu anların fotoğrafını çekti. Karadan gelen rüzgârların suyu denizin ortasına çektiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Gündoğdu, “Marmara Denizi’nde rüzgara bağlı olan bir durum bu. 1999 depreminden bu yana bu durum hep Marmara Denizi’nde gözlenen bir şey. Rüzgar değişimi yaşandı. Onun etkileri denizin çekilmesine neden oldu. Bu normal bir durum. Vatandaşların tedirgin olmasına gerek yok. Depremle de ilgisi yok” dedi. Doğa sporuyla uğraştığını söyleyen vatandaşlardan Coşkun İdiz ise, “Deniz yaklaşık 5-10 metre çekildi. Gözükmeyen yerler gözüktü. Birkaç gün içinde kendine gelir. Kimsenin korkmasına gerek yok” diye konuştu.

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