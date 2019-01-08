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Yalova’da denizde erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 15:41 | Son Güncelleme

Cesedi bulunan kişinin, sabah saatlerinde Altınova'daki bir tersaneden çıkış yapan bakım-tarama gemisinde aşçı olarak çalıştığı belirlendi

Yalova'nın Altınova ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Tersaneler bölgesi açıklarında deniz üzerinde bir cesedin olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri cesedi karaya çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin Gençağa Korkmaz'a (49) ait olduğu belirlendi.

Korkmaz'ın, bir bakım-tarama gemisinde aşçı olarak çalıştığı, geminin sabah saatlerinde Altınova'daki tersaneden çıkış yaptığı öğrenildi.

Deniz polisi, gemiye giderek mürettebattın ifadesine başvururken, Korkmaz'ın cesedi de Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
ceset Marmara Denizi Yalova

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