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Yalova’da denize atlayan genci çevredekiler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 16:04 | Son Güncelleme

YALOVA’da eski Kartal İskelesi’nde denize atlayan E.S.

Yalova’da denize atlayan genci çevredekiler kurtardı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da eski Kartal İskelesi’nde denize atlayan E.S. (24), çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Olay, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki eski Kartal İskelesi’nde meydana geldi. İskeleye gelen E.S., vatandaşların gözü önünde denize atladı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada iskelede bulunanlar, gence can simidi attı. Bazıları da E.S.'ye yardım etmek için denize atladı. Can simidine tutunan E.S., kıyıya çıkarıldı.
İlk müdahalesi gelen ambulansta yapılan E.S., Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözetim altında tutulan E.S.'nin intihara mı kalkıştığı, yoksa alkol ve uyuşturucu alıp, bu maddelerin etkisi altında denize mi atladığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Yalova’da denize atlayan genci çevredekiler kurtardıYalova’da denize atlayan genci çevredekiler kurtardıYalova’da denize atlayan genci çevredekiler kurtardıYalova’da denize atlayan genci çevredekiler kurtardı

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