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Yalova’da dereler taştı, seralar su altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 14:34 | Son Güncelleme

YALOVA'da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle seraları su bastı, derelerin taşması nedeniyle de birçok yerde taşkınlar meydana geldi.

Yalova’da dereler taştı, seralar su altında

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle seraları su bastı, derelerin taşması nedeniyle de birçok yerde taşkınlar meydana geldi.
Dün geceden itibaren etkili olan ve metrekareye 65 kilogram yağışın düştüğü Yalova’da birçok yerde taşkınlar meydana geldi. Yalova merkezden geçen Safran Deresi ile Kadıköy Beldesi ile Yalova’dan geçen Sellimandere Deresi’nde taşkınlar oluştu. Bu nedenle birçok serayı su bastı, çiftçilerin mahsulü sular altında kaldı. Yalova’da içme suyunun temin edildiği Gökçedere Barajı’nın kapakları da aşırı yağışlar nedeniyle açıldı. Yeşil Körfez Su Birliği’ne ulaşımı sağlayan ve İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan bir köprü de tamamen sular altında kalınca karşılıklı olarak ulaşıma kapandı.
Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli ise bir hafta önce Yalova’da yaşanan taşkının ardından bu kez meydana gelen taşkınların daha fazla olduğunu söyledi. Beşli, “Şu anda bütün seralar sular altında hiçbir şey gözükmüyor. Samanlı’ya kadar bütün dere kenarları sular altında. Bir an evvel yağmurlardan sonra bunun önlemini almak gerekiyor. Hasar yine aynı şekilde. Geçen meydana gelen hasardan daha fazla hasar var. Korkunç bir sıkıntı var. Bu sıkıntının bir an evvel giderilmesi gerekiyor. Mağdur olan çiftçilere de destek verilmesi gerekiyor. İnşallah yetkililer bu konuda hemen harekete geçip havalar düzelir düzelmez bu yapılan bu duvarın aynı şekilde karşı tarafa da yapılarak Yalova'ya kadar inşa edilmesi lazım. Yoksa bunun önüne geçemezler. Yani sıkıntı büyük. Yetkililer şu anda hasarlı bölgeleri dolaşıyorlar. Tespit yapıyorlar. Bizler de dolaşıyoruz oda olarak. Mümkün olduğunda çiftçimizi sahiplenmeye çalışıyoruz. Bu bizim asli görevimiz. Bunu yapmazsak anlamı olmaz. Sonuna kadar çiftçimizin yanındayız. Sıkıntılarını da yetkililerle paylaşıyoruz. Peş peşe gelen 2 felaket. Çözüm bulunamazsa devamlı yaşanacak bir olay. O yüzden bir an evvel çare aranması gerekiyor" dedi.
Öte yandan Hacımehmet Köyü’nden geçen Safran Deresi kenarındaki işletmeler de sular altında kaldı.

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Yalova’da dereler taştı, seralar su altındaYalova’da dereler taştı, seralar su altındaYalova’da dereler taştı, seralar su altındaYalova’da dereler taştı, seralar su altında

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