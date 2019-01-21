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Yalova'da devremülk mağdurlarından suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 19:05 | Son Güncelleme

YALOVA’da devre mülk satın aldıkları şirket tarafından dolandırıldığını iddia eden yaklaşık 30 kişilik grup, 8 şirket ve 11 kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da devre mülk satın aldıkları şirket tarafından dolandırıldığını iddia eden yaklaşık 30 kişilik grup, 8 şirket ve 11 kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yalova'nın Armutlu ilçesi ile Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde inşa edileceği öne sürülen devremülk projesinden 2015 yılında devre mülk satın aldıklarını, ancak aradan geçen zamana rağmen henüz inşaata başlanılmadığı için mağdur olduklarını belirten yaklaşık 30 kişilik grup, Yalova Adliyesi'ne giderek şahıs ve firmalardan şikâyetçi oldu.

Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde grup adına basın açıklaması yapan avukat Oktay Doğan, müvekkillerinin 2015 yılında 'devremülk satıyoruz' diyerek bir programa çağırıldığını ve onların iradesini sakatlayıcı şekilde bir sunum yapılarak satış yapıldığını savundu. Kişilerin paralarının tahsil edilmesinin ardından verilen sürede hiçbir şey yapılmadığını iddia eden avukat Doğan, "Daha sonra 'Burası olmadı ama size başka yerden satalım. Verdiğinizi peşinat sayalım' diyererek aynı kişilere yeni satışlar yapmışlar. Onlar da tabiiki gerçek dışı satışlar. Sonuçta bugüne kadar binlerce insanı mağdur etmişler, dolandırmışlar. Bir de ilk başta satış yapmışlar yüzlerce insana. O insanlar hukuken alacaklarına ulaşmasınlar diye başka bir firma adına faaliyetlerine devam etmişler. Tahsilâtlarına devam etmişler. Pek çok insan, pek çok firma işin içine karışmış ve sonuçta binlerce insanı mağdur etmişler. Milyonlarca lirayı haksız yere kazanmışlar, elde etmişler. Suçtan gelir elde etmişler” dedi.

'BİNLERCE MAĞDUR VAR'

Müvekkilleri adına Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli şikayetleri yaptıklarını bildiren Avukat Doğan, Yalova Emniyeti'ne de gelerek de konu hakkında bilgi aldıklarını söyledi. Doğan, şikâyetçi olunan firmaların çalışmalarına devam ettiğini belirterek, “Pek çok insanı hala kandırarak satış yapmaya para tahsil etmeye devam ediyorlar. Şu anda şebekenin eylemlerine devam etmesi engellenmiş olacak, hem de bundan sonra bu tür suç teşkil eden eylemleri yöntem olarak kullananların da önü kesilmiş olacak. Bir caydırıcılık söz konusu olacak. Müvekkillerimin çoğunun kaybettikleri paradan ziyade şüphelilerin hak ettikleri cezayı çekmelerini istiyor. Sadece bana 100'e yakın termal mağduru geldi. Tabi bir çok avukata giden veya gitmeyen mağdurlar da söz konusu. Bir müvekkilimiz 300 mağduru olduğunu söylüyor. Binlerce olduğunu biliyoruz. Söz konusu olan onlarca milyon lira. Korkunç bir dolandırıcılık şebekesi var” şeklinde konuştu.

Doğan, şebekenin insanları nasıl ikna ettiklerini de anlatarak, "Tatil kazandınız, birkaç saat içinde bitecek sonra sizi geri getireceğiz', diyerek vatandaşlar bir devremülk otelde toplanıyor. Burada insanlar baskı altına alınıyor. Sonra nasıl aldıklarından haberi olmadan insanlar oradan devremülk alıp çıkıyorlar. Sonra birçoğunun aklı başına geliyor. Cayma hakkını kullanıyor. Birçoğu öyle bir hakkı olduğunu bilmiyor. 2 yıl içinde kendisine devremülkün teslim edileceği belirtiliyor. 2 yıl boyunca ödemelerini yapmaya devam ediyor. 2 yıl sonunda 'Biz sana başka yer verelim. Bu ödediğinizi peşinat sayalım' diyerek yeni bir yer satıyorlar. Bu aşamada geri dönenler oluyor ama onlar her zaman ana kütleyi koruyorlar. Yeniden para tahsilâtı yapıyorlar. Yeni satışlar yapmış oluyorlar. Tabi aradan yine 1-2 sene geçiyor. Yine hiçbir şey olmuyor. Bazıları uyduruk araziler gösteriyor. Bir şey yapıyormuş görüntüsü sergiliyorlar ama 2015'ten bugüne 4 sene geçiyor. Çete 4 sene içinde hiçbir şekilde bir imalat ortaya koymuyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda gerekli yaptırımları uygulaması gerekiyor. Bu mağduriyetlerin önü kesilmesi gerekiyor. Aksi halde Çiftlikbank türü mağduriyetleri her zaman yaşayacağız" dedi.

Esenköy'de yapılacağı iddia edilen projeden 2015'te devremülk satın alarak 15 bin lira ödeyen Güler Arslan da, hukuki yoldan hakkını aradıklarını belirterek, “Bu firmaya 3 defa gittim. Tehdit ediliyoruz. İhtar çektim ihtarıma yanıt gelmedi. Bunlar dolandırıcı diye ben gönül rahatlığıyla bağırıyorum. Evet, bunlar dolandırıcı" diye konuştu.

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