Yalova’da el freni tutmayan minibüs kafeye girdi

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA, (DHA)- YALOVA’da sürücüsünün park halinde bırakıp indiği minibüs, iddiaya göre, el freninin boşalmasıyla eğimli sokakta kamyonete çarptı, ardından kafenin camından içeri girdi.

Olay, akşam saatlerinde, Yalova Merkez’de Fevzi Çakmak Mahallesi Fırın Sokak’ta, meydana geldi. Dinçer Yavuz (33), 77 DS 802 plakalı minibüsünü eğimli yolda park ederek aracından indi. Bir süre sonra iddiaya göre, frenlerin boşalmasıyla geriye gitmeye başlayan minibüs, önce 77 MA 057 plakalı park halindeki kamyonete çarptı. Ardından sokaktaki bir kafenin camından içeri girerek durdu. Sürücü Yavuz, olay sonrasında çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine el frenini çekerek araçtan indiğini, vitesin boşta olduğunu söyledi.

Kafe işletmecisi ve sürücü polise, birbirinden şikayetçi olmadıklarını söyledi. Kaza sonrası minibüs, çekiciyle girdiği kafenin içinden çıkartıldı.

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