Yalova'da ev yangını

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Liman Mahallesi Yalova Caddesi'nde bulunan Ali Çetin'e ait iki katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, üst katta uyuduğu öğrenilen ev sahibini uyararak dışarıya çıkmasını sağladı.
Kısa sürede büyüyen yangın, binayı sardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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