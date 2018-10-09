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Yalova'da evcil hayvan sahiplerine mama dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 04:24 | Son Güncelleme

YALOVA'da, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle evcil hayvan sahiplerine mama dağıtımı yapıldı.

Yalova'da evcil hayvan sahiplerine mama dağıtıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle evcil hayvan sahiplerine mama dağıtımı yapıldı.
Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Yalovalı Patiler Grubu’nun destekleriyle hayvanlar için mama dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşlara hayvan sevgisi kazandırmak adına Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından getirilen sokak hayvanlarının da yer aldığı etkinlikte içleri mama dolu kutular, evcil hayvanı olan vatandaşlara dağıtıldı. Programa eşi Dilek Akdeniz Salman ile birlikte katılan Başkan Vefa Salman da Yalovalı Patiler Grubu gönüllüleri ve Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri ile birlikte mama dağıtımına destek verdi.
Etkinlikte konuşan Başkan Salman, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Yalovalı Patiler Grubu’nun da desteğiyle Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan mama dolu kaplar hazırladık. Burada kurduğumuz stantta da evcil hayvanı olan vatandaşlarımıza mama dolu kapları dağıtıyoruz. Can dostlarımızı sadece böyle günlerde değil, her gün hatırlamalı. Onların da bizler gibi bu dünyada bir yerleri olduğunu ve yaşama hakları olduğunu unutmamalıyız. Bizler, Yalova Belediyesi olarak sokakta yaşayan can dostlarımıza Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Tedavilerinden aşılarına, beslenmelerinden barınmalarına, sahiplendirilmelerine kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada bizlerle olan ve sessiz dostlarımıza sahip çıkan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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Yalova'da evcil hayvan sahiplerine mama dağıtıldı

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