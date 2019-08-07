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Yalova'da 'evlilik' tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 18:11 | Son Güncelleme

YALOVA'da yaşları 60 ile 75 arasında değişen varlıklı erkekleri, ağlarına düşürüp evlendikten sonra oturma izini alan ve fuhuş yaptıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 14 kadın ile aracılık eden 3 erkek, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Yalova'da 'evlilik' tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi: 17 gözaltı

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da yaşları 60 ile 75 arasında değişen varlıklı erkekleri, ağlarına düşürüp evlendikten sonra oturma izini alan ve fuhuş yaptıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 14 kadın ile aracılık eden 3 erkek, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, Azeri kadınların, Türkiye’de oturma izni alabilmek amacıyla yaşlı ve varlıklı erkekleri kandırıp evlendikleri, oturma izni aldıktan sonrada evliliklerini sonlandırıp, fuhuş yaptıklarını belirledi. Polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde 10 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 14 Azeri uyruklu kadın ile onlara aracılık ettiği belirlenen 3 erkek gözaltına alındı. 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yalova'da 'evlilik' tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi: 17 gözaltıYalova'da 'evlilik' tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi: 17 gözaltıYalova'da 'evlilik' tuzaklı fuhuş çetesi çökertildi: 17 gözaltı

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