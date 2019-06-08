HABER

Yalova’da fayans yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 12:55 | Son Güncelleme

YALOVA’da, dönüş yaparken sürücüsünün kontrolünden çıkan fayans yüklü kamyonet devrildi.

Yalova’da fayans yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da, dönüş yaparken sürücüsünün kontrolünden çıkan fayans yüklü kamyonet devrildi. Kazada, sürücü yaralanırken, kamyonetteki fayanslar yola saçıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Yalova Tonami Meydanı’ndaki kavşakta meydana geldi. Bursa’dan yüklediği fayansları Kocaeli'ye götüren T.K (42) yönetimindeki 69 AT 972 plakalı kamyonet, dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü T.K. yaralanırken, kamyonetteki fayanslar yola saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.K., ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yola saçılan fayanslar nedeniyle trafik bir süre durdu. İtfaiyenin temizleme çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

FOTOĞRAFLI

Yalova’da fayans yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralıYalova’da fayans yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: Ölümlü kazalar yüzde 56 azaldıİçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: Ölümlü kazalar yüzde 56 azaldı
Otomobil, tarlaya devrildi: 3 ölü, 4 yaralıOtomobil, tarlaya devrildi: 3 ölü, 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.