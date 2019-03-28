Yalova’da FETÖ şüphelisi 10 kişi adliyede

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA)-YALOVA’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, 22 şüpheliden 10’u, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında rütbeli askerlerin, avukatların ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Yalova Emniyeti’nde sorguları yapılan ve ifadeleri tamamlanan 9 askeri öğrenci ve 1 emekli asker, adliyeye sevk edildi.

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