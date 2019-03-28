HABER

Yalova’da FETÖ şüphelisi 10 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 10:50 | Son Güncelleme

YALOVA’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, 22 şüpheliden 10’u, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yalova’da FETÖ şüphelisi 10 kişi adliyede

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA)-YALOVA’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, 22 şüpheliden 10’u, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında rütbeli askerlerin, avukatların ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Yalova Emniyeti’nde sorguları yapılan ve ifadeleri tamamlanan 9 askeri öğrenci ve 1 emekli asker, adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI

Yalova’da FETÖ şüphelisi 10 kişi adliyedeYalova’da FETÖ şüphelisi 10 kişi adliyedeYalova’da FETÖ şüphelisi 10 kişi adliyede

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
Otomobilin Filyos Çayı’na uçmasını bariyer engellediOtomobilin Filyos Çayı’na uçmasını bariyer engelledi
(Özel) Doğalgaz kutusu alev alev yandı, mahalleli büyük panik yaşadı(Özel) Doğalgaz kutusu alev alev yandı, mahalleli büyük panik yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.