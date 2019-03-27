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Yalova’da FETÖ'den gözaltına alınan 8 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 10:37 | Son Güncelleme

YALOVA’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında rütbeli asker, öğrenci ve avukatların da bulunduğu 22 şüpheliden 8'i, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilidi.

Yalova’da FETÖ'den gözaltına alınan 8 kişi adliyede

Süheyla GÖZDERELİLER- İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında rütbeli asker, öğrenci ve avukatların da bulunduğu 22 şüpheliden 8'i, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilidi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında rütbeli askerlerin, avukatların ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Yalova Emniyeti’nde sorgulamaları yapılan ve ifadeleri tamamlanan 7 askeri öğrenci ve 1 emekli asker, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan FETÖ/PDY'nin sözde 'Hakkâri ili izdivaç sorumlusu' olduğu tespit edilen S.T.’nin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin ise sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi.

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Yalova’da FETÖ'den gözaltına alınan 8 kişi adliyedeYalova’da FETÖ'den gözaltına alınan 8 kişi adliyedeYalova’da FETÖ'den gözaltına alınan 8 kişi adliyede

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