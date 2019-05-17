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Yalova’da filmleri aratmayan dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 10:55 | Son Güncelleme

Yalova’da bir internet sitesi üzerinden aracını satmaya çalışan İskender Karahasan filmlere konu olacak bir yöntemle dolandırıldı.

Yalova’da filmleri aratmayan dolandırıcılık

Yalova’da bir internet sitesi üzerinden aracını satmaya çalışan İskender Karahasan filmlere konu olacak bir yöntemle dolandırıldı. Şahsa aracın ödemesini yaptığını gösteren sahte EFT belgesi ile alan şahıs kayıplara karıştı.
Maddi olarak sıkışan ve aracını bir internet sitesi üzerinden satışa koyan Yalovalı İskender Karahasan adlı vatandaş bir süre sonra adının G.Ü olduğunu söyleyen bir şahıs tarafından arandı. Filmlere konu olacak dolandırıcılık ise bu telefon sonrasında başladı. Eskişehir’den aradığını vurgulayan G.Ü aracı görmek için Yalova’ya geleceğini dile getirdi. Ardından randevulaşan alıcı ve satıcı Yalova’da buluştular. İskender Karahasan adlı şahıs başına geleceklerden habersiz aracına aldığı şahıslarla bir şehir turu yapıp aracı gösterdi. G.Ü adlı şahıs aracı çok beğendiğini ve fiyatta anlaşmaları halinde satın alacağını dile getirdi. Bir süre pazarlık yapan İskender Karahasan ve G.Ü 58 bin TL’de anlaştılar. Ardından satış işlemleri için Yalova’da ki bir notere giden Karahasan, G.Ü’den parayı istedi. G.Ü ise paranın banka hesabında olduğunu banka numarasını verirse hemen EFT yapacağını söyledi. Ardından da verilen hesap numarasında EFT’nin gerçekleştirildiğini gösteren bir mesajı Karahasan’a gösterdi. Karahasan hesabını kontrol ettiğinde paranın yatmadığını görüp alıcıya bunu söyledi. G.Ü ise EFT işlemlerinin 10 dakika gecikmeli gerçekleştiğini belirtti. Bunun üzerine noterde satış işlemini yapan Karahasan aracı şahsa verdi. Şahıs ise aracı alarak uzaklaştı. Ancak hesabı tekrar kontrol eden İskender Karahasan paranın halen hesabına yatmadığını gördü ve G.Ü’yü aradı. Telefona ulaşamayan Karahasan dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi. Bir süre sonra G.Ü adlı şahıs Karahasan’ı arayıp EFT tarihinde yanlışlık yaptıklarını ve yeniden EFT yapacaklarını belirtti. Bir süre daha bekleyen ancak parasını bir türlü alamayan Karahasan G.Ü adlı şahsı yeniden aradı. Şahıs EFT yapamadığını bir gün sonra Yalova’ya geleceğini ve parayı elden getireceğini belirtti. Ertesi gün şahsı arayan Karahasan telefona ulaşamadı. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Karahasan aracın İzmir’de bir galeriye satıldığını öğrendi. Galeriye ulaşan mağdur adam aracın dolandırıcılık yöntemi ile kendinden alındığını dile getirdi. Ancak galerici durumun kendisini ilgilendirmediğini belirtti. Araç aynı gün içerisinde başka bir şahsa daha satıldı.
Maddi sıkışıklığını gidermek için aracını satmak istediğini belirten Karahasan, “Ben aracımı satıp borçlarımı ödemek isterken bir dolandırıcının kurbanı oldum. Aracım da elimden gitti. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. İnşallah aracımı geri alabilirim. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın” dedi.
Yalova Cumhuriyet Savcılığı ise İskender Karahasan’ın beyanları üzerine olaya el koyarak soruşturma başlattı.

Yalova’da filmleri aratmayan dolandırıcılık

Yalova’da filmleri aratmayan dolandırıcılık

Yalova’da filmleri aratmayan dolandırıcılık

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