Yalova'da fuhuş operasyonu

Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 31'i yabancı uyruklu kadın 40 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yabancı uyruklu kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığı yönündeki istihbari çalışmalarının ardından operasyon düzenledi.
İçkili eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı operasyonda 31'i yabancı uyruklu kadın 40 kişi yakalanırken 74 vatandaşın genel kimlik kontrolü (GBT) yapıldı.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 31 yabancı uyruklu kadının adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
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