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  4. Yalova’da fuhuş operasyonunda 25’i kadın 34 gözaltı

Yalova’da fuhuş operasyonunda 25’i kadın 34 gözaltı

17.11.2020 11:13 | Son Güncelleme:
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Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken, fuhuş yaptığı belirlenen 25 yabancı uyruklu kadın da yakalandı.Asayiş Şubesi ekipleri, Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir illerinde 8 otel ve 13 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken, fuhuş yaptığı belirlenen 25 yabancı uyruklu kadın da yakalandı.
Asayiş Şubesi ekipleri, Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir illerinde 8 otel ve 13 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli “Fuhşa Teşvik Aracılık ve Yer Temin Etmek” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş yaptığı tespit edilen 25 yabancı uyruklu kadın da yakalandı.
İkametlerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.
25 yabancı uyruklu kadın emniyetteki işlemlerinin ardından yurt dışı çıkış işlemlerinin yapılması için Göç Müdürlüğü’ne sevk edildi.
Gözaltına bulunan diğer 9 zanlı ise Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.

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