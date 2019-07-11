Yalova'da, göletlere 35 bin yavru sazan

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA'daki 3 gölete, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince 35 bin yavru sazan bırakıldı.

Türkiye'nin su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi', Yalova'da da uygulandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Çınarcık ilçesindeki Ortaburun Göleti'ne 30 bin, Çiftlikköy'deki Örencik Göleti'ne 3 bin, Altınova'daki Sermayecik Göleti'ne ise 2 bin olmak üzere 35 bin yavru sazan bırakıldı. Projeyle su kaynaklarının korunarak, su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği belirtildi.

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