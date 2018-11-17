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Yalova'da hacizli gemi karaya oturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 18:57 | Son Güncelleme

YALOVA’nın Armutlu ilçesinde Keçikaya mevkii açıklarında,  borçları nedeniyle hacizli olan iki kuru yük gemisinden biri karaya oturdu.

Yalova'da hacizli gemi karaya oturdu

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA) - YALOVA’nın Armutlu ilçesinde Keçikaya mevkii açıklarında, borçları nedeniyle hacizli olan iki kuru yük gemisinden biri karaya oturdu.
Türk bandıralı hacizli 2 gemi, iddiaya göre İstanbul Pendik açıklarında demirliyken bakım ve onarım için Yalova'ya getirildiği sırada gemilerden biri karaya oturdu. Kurtarma römorku ile müdahale edilen gemi için gün boyu çalışma yapıldı. Olay yerinin sahil kısmında jandarma ekipleri de yer aldı. Karaya oturan geminin kurtarılabilmesi için çalışma yürüten Yalova Liman Başkanlığı, olayla ilgili de soruşturma başlattı.

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Yalova'da hacizli gemi karaya oturduYalova'da hacizli gemi karaya oturdu

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