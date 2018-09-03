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Yalova'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 23:46 | Son Güncelleme

YALOVA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Mangır (29), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Mangır (29), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Yalova-İzmit Karayolu, Atatürk Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Emrah Mangır’a, B.K. (24) yönetimindeki 77 EL 945 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Mangır, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesin ardından Mangır’ın cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü B.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Yalova'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldüYalova'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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