HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yalova’da hafta sonu kısıtlamasında denetimler devam ediyor

Yalova’da hafta sonu kısıtlamasında denetimler devam ediyor

26.12.2020 01:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla denetimler devam ediyor.Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu gün saat 21.00’den itibaren başladı.

Yalova’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla denetimler devam ediyor.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu gün saat 21.00’den itibaren başladı. Denetim noktalarında görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları denetledi. Araştırma enstitüsü kavşağında oluşturulan denetleme noktasında görev alan ekipler, evrakları olmadığı halde trafiğe çıkan sürücülere ve yolculara cezai işlem uyguladı.
Polis ekipleri evrakı olmayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldıKısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı
16 bin sağlık personeli alımı yapılıyor!16 bin sağlık personeli alımı yapılıyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye gelecek yolculardan test sonucu istenecek

Türkiye'ye gelecek yolculardan test sonucu istenecek

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı olay oldu

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı olay oldu

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

CHP'den iktidara çok sert eleştiri

CHP'den iktidara çok sert eleştiri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

İngiltere’den ilk tahliye uçağı: Yolculara PCR testi yapıldı

İngiltere’den ilk tahliye uçağı geldi

Muğla'da korkunç olay! Döverek öldürdüler

Muğla'da korkunç olay! Döverek öldürdüler

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli tutuklandı

Bakan Koca 4 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

Bakan Koca 4 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Nehirden çıktıktan sonra hipotermi geçirdiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay! Balık tutmak için nehre girmişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.