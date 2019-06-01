Yalova’da havadan ve karadan trafik denetimi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)- YALOVA’da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle karayollarında hem karadan hem havadan denetim yapılıyor. Denetim çalışmalarına Yalova Valisi Muammer Erol da katıldı

Yalova’da bayram nedeniyle karayollarındaki trafik denetimleri artırıldı. Kentte yoğun trafik akışının olduğu bölgelerde ‘drone’ ile havadan denetim yapıldı. Denetimler kapsamında Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı’nın Bursa Yolu’nda ortaklaşa yaptığı çalışmalara Yalova Valisi Muammer Erol da katıldı. Durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet eden Vali Muammer Erol, vatandaşlara bayram trafiğinde dikkat edilmesi kurallarla ilgili de bilgi aktardı. Vali Erol, araç içerisinde bulunan çocuklara ise trafik kurallarını hatırlatan bayram hediyesi dağıttı.

Halkın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için önceki yıllarda olduğu gibi bu bayram tatili için de bir dizi önlem alındığı belirten İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık da, “Bayram nedeniyle artan trafik nedeniyle biz de denetimlerimizi artırdık. Yalova’nın tüm şehir girişi ve çıkışlarında denetimler yapıyoruz. Amacımız kazasız ve belasız bir bayram tatilini geçirmek. Tüm arkadaşlarımız bayram boyunca görevli olacak. Hassasiyetle çalışacağız. Hiçbir vatandaşımıza zarar gelsin istemiyoruz. Görevimizin başındayız. Yalova Emniyeti olarak ‘yol arkadaşı’ bebekleri ve yastıklar hediye ediyoruz. Emniyet kemerlerine takmaları için birer aparat yaptırdık. Jandarma Komutanlığımız ile yaptığımız bir de karne uygulamamız var. Çocuklarımızı ön plana çıkarmaya çalışıyoruz ki ailelerini de harekete geçirsinler” dedi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Jandarma Alay Komutanlığı, Yalova ile Bursa’yı ve Yalova ile Kocaeli’ni birbirine bağlayan D-575 Karayolu’nda bayram boyunca denetimler yapacak. Drone ile yapılan denetimlerde ise sürücüler tarafından yapılan hız ve şerit ihlalleri ile brandasız yük taşıyan kamyonlardaki ürünler denetleniyor.

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