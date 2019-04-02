Yalova’da hem AK Parti’den hem CHP’den itiraz

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- AK Parti teşkilatı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı ve Yalova Belediye Meclisi ile Kaytazdere Belde Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yapılan itirazın ardından bir itiraz da CHP Çınarcık İlçe Teşkilatı’ndan geldi. Adliyede bir yandan AK Partili Vekil Ahmet Büyükgümüş konuşurken bir yandan da Yalova Belediye Başkanı seçilen CHP’li Vefa Salman açıklama yaptı.

Yalova’da hem AK Parti hem de CHP’nin destekçileri itiraz nedeniyle gittikleri adliye önünde toplandı. AK Parti Yalova Teşkilatı, Yalova Belediye Başkanlığı ve Yalova Belediye Meclisi seçimlerine yapılan itirazın ardından bir itiraz da Kaytazdere Belediye Başkanlığı seçimlerine yaptı. Çınarcık’ta ise AK Parti lehine olan seçim sonuçlarına CHP İlçe Teşkilatı itiraz etti.

'OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ'

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, gayri resmi sonuçlara göre AK Parti’nin Çınarcık Belediye Başkanı olan Numan Soyer ve resmi olmayan sonuçlara göre Yalova Belediye Başkanlığı’nı kaybeden Yusuf Ziya Öztabak ile birlikte basın açıklaması yaptı. Büyükgümüş, “İtirazımızı 14.30 itibariyle gerçekleştirdik. İtirazda bulunduk ve Merkez İlçe Seçim Kurulu’nda bunu değerlendiriyorlar. İl başkanlığımızda yaptığımız toplantıda da vurguladık, burası da seçimin bir parçası. Burada da bizlere emanet edilmiş oyların biz güçlü bir şekilde takipçisiyiz. Tespit ettiğimiz maddi hatalar var sandık birleştirme tutanakları oluşturulurken. Bunları da sunduk. Geçersiz oy var. Yani bu maddi hataları ortadan kaldırdığımız zaman Yalova merkezde iki parti arasındaki oy farkı 345’e düşüyor. Sandık sayısı ile birlikte düşündüğümüz zaman her sandıkta 1 oy eğer yanlış değerlendirilmişse sonucu değiştirecek nitelikte ki çok az yani her sandıkta kullanılan oyu düşündüğümüz zaman 1 oy küçük bir rakam. Bizde burada hem adayımız hem il başkanımız hem de milletvekilimiz olayın takipçisiyiz” dedi.