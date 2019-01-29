Yalova'da hırsızlık operasyonu

Yalova'da bazı araçlardan direksiyon simidi ve gösterge paneli çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki 3 lüks araçtan hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamında, İstanbul'da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, A.Y. (38), E.İ. (32) ve O.A. (45) gözaltına alınarak Yalova'ya getirildi.
Şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri İstanbul'da bir iş yerine sattıklarını tespit eden ekipler, bu adreste yaptıkları aramalarda lüks araçlara ait 10 direksiyon simidi ve 4 gösterge paneli ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. ve E.İ, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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