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Yalova'da huzur uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:35 | Son Güncelleme

Altınova ilçesindeki polis merkezi önünde yapılan şok uygulamada 353 ayrı suçtan kaydı olan ve 15 ayrı suçtan araması bulunan zanlı yakalandı

Yalova'nın Altınova ilçesindeki uygulamada hakkında 353 suç kaydı olan ve 15 ayrı suçtan araması bulunan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen şok uygulama kapsamında durdurulan 41 JB 619 plakalı araç sürücüsünün kimliğinin ve sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.

Aracını bırakarak kaçmaya çalışan zanlı, kovalamaca sonucunda yakalandı.

Polis merkezinde sorgulanan zanlının kimliğinin Sedat Ö. olduğu belirlendi. Sedat Ö.'nün Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yapan ekipler, zanlının 353 ayrı suç kaydı bulunduğunu 15 ayrı suçtan halen aranması olduğunu belirledi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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