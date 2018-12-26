Yalova'da iki binanın üstüne toprak kaydı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, yağışlar sonrası istinat duvarının çökmesi sonucu biri inşaat halindeki iki binanın üstüne toprak kaydı, apartmanda yaşayan 10 aile tahliye edildi.

Esenköy beldesinin Liman Mahallesi'nde dün akşam toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarının çökmesi sonucu toprak alt bölgedeki biri inşaat halinde olan iki binanın üstüne kaydı. Apartmandaki 10 dairede yaşayan aileler tahliye edildi.

Olay yerinde inceleme yapan Vali Muammer Erol, "Üzerine toprak kayan binada oturanlar tahliye edildi. 112, AFAD, belediye, emniyet ve jandarma gereken çalışmayı gece yaptı. Bugün, tespitten sonra gerekirse riskli yapılarda ilave tedbirler alınacak.” açıklamasını yaptı.

Üstüne toprak kayan inşaat halindeki binanın sahibi Erdem Küçük, olayın yağmurlar sonrası istinat duvarının çökmesi sonucu meydana geldiğini anlattı.

Can kaybının olmamasının kendilerini sevindirdiğini belirten Küçük, "25-30 yıl önce yukarıda yapılan istinat duvarının yıkılması sonucu duvarın parçaları binaların üstüne geldi. Olay sonrası yetkililer gelerek inceleme yaptı. Herkese çok geçmiş olsun." dedi.

Toprak kayması yaşanan binalardan birinde market işleten Ali Osman Yardımcı da "Deprem olduğunu sandık. Olay anında herkes dışarı çıktı." diye konuştu.

