HABER

Yalova'da iki duvar arasına sıkışan yavru kediler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:44 | Son Güncelleme

Yalova'da iki duvar arasına sıkışan yavru kediler kurtarıldı

Yalova'da, boş bir iş yerinde iki duvar arasına sıkışan 5 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Süleymanbey Mahallesi Arabacılar Sokak'taki Faik Kaptan İşhanı'nın zemin katındaki boş bir iş yerine giren 5 yavru kedi, iki duvar arasına sıkıştı.

İşhanı'ndaki esnafın durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen belediye itfaiye ekipleri, duvarı çok amaçlı motorlu kesici ile keserken 3 yavru kedi iş yerinin tuvaletine kaçtı.

Duvarda delik açan ekipler, iki yavru kedi ile tuvalete kaçan kedileri yakalayarak kafese koydu.

Kurtarılan 5 yavru kedi Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.

Esnaf, yavru kedilerin annelerinin birkaç gün önce öldüğünü belirtti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
Adıyaman'da Gazze'deki ambargolara tepkiAdıyaman'da Gazze'deki ambargolara tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtfaiye ekipleri kurtarma Yalova Yavru Kedi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

ABD'li Rahip Brunson hakim karşısında!

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Hıncal Uluç'tan Arda Turan'a: Utanman da mı kalmadı?

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Adana'da dolandırıldığını söyleyen pazarcının yaptıkları şaşkınlık yarattı

Adana'da dolandırıldığını söyleyen pazarcının yaptıkları şaşkınlık yarattı

Kameraya fena yakalandı! Suç ortağı aranıyor

Kameraya fena yakalandı! Suç ortağı aranıyor

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı kararı! Türkiye'ye heyet geldi

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

Şırnak'ta toz bulutu gündüzü geceye çevirdi! Hayati uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.