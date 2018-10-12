Yalova'da iki duvar arasına sıkışan yavru kediler kurtarıldı

Yalova'da, boş bir iş yerinde iki duvar arasına sıkışan 5 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Süleymanbey Mahallesi Arabacılar Sokak'taki Faik Kaptan İşhanı'nın zemin katındaki boş bir iş yerine giren 5 yavru kedi, iki duvar arasına sıkıştı.

İşhanı'ndaki esnafın durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen belediye itfaiye ekipleri, duvarı çok amaçlı motorlu kesici ile keserken 3 yavru kedi iş yerinin tuvaletine kaçtı.

Duvarda delik açan ekipler, iki yavru kedi ile tuvalete kaçan kedileri yakalayarak kafese koydu.

Kurtarılan 5 yavru kedi Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.

Esnaf, yavru kedilerin annelerinin birkaç gün önce öldüğünü belirtti.

