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Yalova'da inşaat malzemeleri deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

Altınova ilçesinde çıkan yangında, boya ve inşaat malzemeleri bulunan depo ile bir araç zarar gördü

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Havuzdere köyü girişinde boya ve inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Altınova ve Çiftlikköy ilçe belediyeleri ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevleri yaklaşık bir saatte söndüren ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Depoda ve bir araçta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Altınova İtfaiyesi depo yangını Yalova

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