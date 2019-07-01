HABER

Yalova’da Kabotaj Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

YALOVA'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93.

Yalova’da Kabotaj Bayramı kutlandı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı, törenle kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlama etkinliklerine Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Liman Başkan Murat Akpınar, günün önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Kabotaj Kanunu, milli ekonomimizin oluşturulmasında ilk önemli adım olarak nitelendirilecek hareket, cephede kazanılan savaşın ekonomi ile pekiştirileceğinin en önemli kanıtıydı. Kurtuluş Savaşı mücadelemizin sonunda denizcilikte de tam egemenlik anlayışı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağanı olan bu bayramı her yıl 1 Temmuz gününde ‘Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ olarak kutluyoruz" dedi.
Konuşmanın ardından kurulan tersane ve yerli tekne firmalarının stantlarını gezen protokol, burada tekneler hakkında tek tek bilgi aldı. Ardından Yalova protokolü, Yalova İskelesi’nden kalkan tekne ile denize açılarak, Yürüyen Köşk açıklarında denize çelenk bıraktı. Protokolün teknesine Yalova Deniz Polisi tekneleri, deniz motorları ve balıkçı tekneleri de eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

Yalova’da Kabotaj Bayramı kutlandıYalova’da Kabotaj Bayramı kutlandıYalova’da Kabotaj Bayramı kutlandıYalova’da Kabotaj Bayramı kutlandı

PARTNEROkyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymişOkyanusun derinliklerinden kıyıya vurdu! Meğer felaketin habercisiymiş
Büyükçekmece’de havai fişek kullanımı yasaklandıBüyükçekmece’de havai fişek kullanımı yasaklandı
Sıcak hava klima tamircilerinin yüzünü güldürdüSıcak hava klima tamircilerinin yüzünü güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Ülkelerine dönen son Suriyeli sayısı açıklandı

Ülkelerine dönen son Suriyeli sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığından 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarına yalanlama

Bakanlıktan 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarına yalanlama

LGS tercih başvuruları başladı (Son tercih günü ne zaman?)

Yüz binlerce öğrencinin beklediği gün geldi

İBB'de bir istifa daha! Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Mardin Valiliği'nden 'uzun boylu bitki' kararı

Mardin Valiliği'nden 'uzun boylu bitki' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.