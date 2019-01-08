Yalova’da kaçak sigara operasyonu: 1 kişi gözaltında

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da gerçekleştirilen operasyonda 458 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takibe aldıkları M.Ö.'nün araç, ikamet, iş yeri ve deposunda arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 458 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, M.Ö. gözaltına alındı. M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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