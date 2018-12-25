Yalova’da karayolları ekipleri 'kar' alarmında

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Süpürgelik mevkiinde karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle yolun trafiğe kapanmaması için seferber oldu. Bursa ile Yalova arasında karayolu ulaşımını sağlayan, Yalova’nın en yüksek geçiş noktalarından biri olan Süpürgelik mevkiinde kar etkili oluyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü Süpürgelik'te Karayolları ekipleri 24 saat görev esasına göre tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor. Yalova’nın yüksek noktalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler alarma geçti. Süpürgelik mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü 147 Şube Şefliği ekipleri, Yalova- Bursa Karayolu’nun trafiğe açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. 24 saat esasına göre ekipte 25 personel, 2 greyder ve 4 kar küreme kamyonu çalışma yapıyor. 147 Şube Şefliği Sorumlusu Yusuf Karakoyun, gazetecilere açıklama yaparak, “Şu anda arkadaşlarımızın tamamı yolda. Karla mücadelemiz devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yollarımızda herhangi bir problem olmayacak Allah’ın izniyle. Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Tuzlamamız 24 saat kesintisiz olarak devam ediyor” diye konuştu.

