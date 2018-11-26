Yalova'da Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Arama

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak güvenlik birimleri Suudi Arabistan vatandaşı Muhammed Ahmed Alfaozan’a ait, Yalova’nın Termal ilçesindeki villada arama çalışması başlattı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Alfaozan’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının şüphelilerinden Mansur Osman Abahüseyin’le irtibatta olduğu iddia ediliyor. AA, güvenlik birimlerinin villanın olduğu bölgede Kaşıkçı’nın cesedini aradığını ileri sürdü.

İstanbul’daki savcılıktan yapılan açıklamaya göre Kaşıkçı’yı öldürmek üzere Riyad’dan İstanbul’a gönderildiği iddia edilen 15 kişilik grubun arasında olan Abahüseyin, Kaşıkçı’nın öldürülmesinden bir gün önce Yalova’daki villa sahibi Alfaozan’ı telefonla aramış.

Savcılığın açıklamasına göre, bu iki şahıs arasında geçen telefon görüşmesinde Kaşıkçı’nın öldürüldükten sonra cesedinin ne yapılacağının konuşulduğu tahmin ediliyor.

Amerikan Washington Post gazetesi yazarı ve Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’a muhalifliğiyle bilinen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili ayrıntıların aydınlatılması için Suudi Arabistan’a baskı yapan Türkiye, cinayet emrinin Kral Selman’dan gelmediği ancak üst düzey hükümet yetkililerinden geldiği iddiasındaki ısrarını sürdürüyor.

AA, villanın sahibinin cinayetin olduğu gün Türkiye dışında olduğu ve son iki aydır Türkiye’ye dönüş yapmadığını bildirdi ancak bu bilginin kaynağını paylaşmadı.

Güvenlik ekipleri villanın yanındaki bir kuyuyu da inceliyor.

