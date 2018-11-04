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Yalova'da kaybolan Suriyeli kardeşler bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 00:00 | Son Güncelleme

Paşakent Mahallesi'ndeki evlerinden çıkan ve daha sonra kaybolan Suriye uyruklu 3 kardeş, 11,5 saat sonra bulunarak, ailesine teslim edildi - Suriyeli anne, çocuklarını jandarma ekiplerinden teslim aldığı esnada baygınlık geçirdi

Yalova'nın merkez Paşakent Mahallesi'ndeki evlerinden çıkan ve daha sonra kaybolan Suriye uyruklu 3 kardeş, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli uyruklu kardeşler Solaı Alesmaıl (8), Tughan Alesmaıl (11) ve Sasha Alesmaıl (13), ailesinden habersiz hazırladıkları çantaları ile Paşakent Mahallesi'ndeki evlerinden saat 08.00 sıralarında ayrıldı. Aile, çocuklarından haber alamaması üzerine durumu Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

50 kişilik jandarma ekibi, 3 kardeşi ikamet ettikleri mahallenin yanı sıra bölgeye yakın park, bahçe, metruk bina ve ormanlık alanlarda aradı.

Arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceledi. MOBESE kayıtlarından kaybolan çocukların bindikleri dolmuş ile şehir merkezine geldikleri tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu 3 kardeş 11,5 saat sonra evlerinden 11 kilometre uzaklıktaki Rüstempaşa Mahallesi'nde bir parkta oynarken bulundu.

Yalova Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Suriye uyruklu 3 kardeş, anneleri Wafaa Alesmaıl'e (38) teslim edildi.

Endişeli anne, çocuklarına sarılıp gözyaşı döktüğü esnada baygınlık geçirdi.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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