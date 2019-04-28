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Yalova'da kayıp kişinin cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 13:29 | Son Güncelleme

Yalova'da kayıp kişinin cesedine ulaşıldı

Yalova'nın Altınova ilçesinde yaklaşık iki aydır haber alınamayan kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 1 Mart Cuma gününden beri kayıp olarak aranan Murat Durmaz'a (30) ait cep telefonu, Cumhuriyet Mahallesi Radar Yolu Caddesi'ndeki dere yatağında bulundu.

Bunun üzerine Yalova Emniyet Müdürlüğü ile Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dalgıç polisler eşliğinde derede arama çalışması başlattı.

Çalışmada Durmaz'a ait cesede cep telefonunun bulunduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta ulaşıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Durmaz'ın cesedi, Yalova Devlet Hastanesine götürüldü.

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