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Yalova’da kundaklama ve silahlı saldırı: 1 yaralı

04.12.2020 00:27 | Son Güncelleme:
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Yalova’da silahlı saldırganlar önce lüks bir aracı kundakladı, ardından iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Yalova’da silahlı saldırganlar önce lüks bir aracı kundakladı, ardından iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Kundaklanan araç kullanılmaz hale gelirken iş yerinde bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay, Merkez Kirazlı Sanayi Sitesi 2. Yol’da akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks bir araç kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklanarak kullanılamaz hale getirildi. Ardından yine aynı şahıslar tarafından 3. Yol’da bulunan bir iş yerine 12 el ateş edildi. İş yerinde bulunan İran uyruklu 25 yaşındaki Danial D. kolundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı.

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