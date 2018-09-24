Yalova'da minibüs kamyonete çarptı: 8 yaralı

Yalova'da minibüsün, park halindeki kamyonete çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesi ile Yalova merkez arasında yolcu taşımacılığı yapan Zafer Y. (36) idaresindeki 77 EL 859 plakalı minibüs, Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde park halinde bulunan 77 DY 149 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Savrulan kamyonet yol kenarındaki ağaca çarparak dururken minibüsün kapısı da kamyonetin kasasında asılı kaldı.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Zafer Y. ile araçta bulunan 7 yolcu, ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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